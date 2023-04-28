〈紐約匯市〉美上季經濟成長減速不影響升息預期 美元微升

美元指數周四 (27 日) 微幅上揚，因市場認為弱於預期的經濟成長，不太可能阻止聯準會 (Fed) 下周升息，核心通膨仍高，再加上勞動力市場持續緊縮，反而支持 Fed 在下周升息的看法。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.02%，至 101.49。

商務部公布，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率僅 1.1%，低於去年第四季的 2.6% 和市場預期的 2%。儘管如此，投資人將重點放在 GDP 報告中的通膨數據，第一季核心個人消費支出物價指數 (Core PCE) 增長 4.9%，高於去年 Q4 及市場普遍預期。

外匯諮詢公司 Klarity FX 主管 Amo Sahota 說：「較弱的經濟成長前景顯示，聯準會將難以在不破壞經濟的情況下繼續升息，但如何應對通膨的難題依然存在，一直以來，Fed 不斷告訴我們這一點，因此 (核心 PCE) 數據只是強化了我們將在下周升息的事實。」

市場現在預估 Fed 在下周升息 1 碼的機率為 90%，並消化後續暫停升息的前景。

同日另一份報告指出，截至 4 月 22 日當周，美國初次請領失業金人數減少 1.6 萬至 23 萬人，低於市場預期，這份報告表明勞動力市場依舊吃緊，也為 Fed 在下周升息的預期提供支持。

隨著日本銀行 (央行) 展開為期兩天的政策會議，美元兌日元上漲 0.25% 至 133.94 日元，這是新任總裁植田和男上任後的首場會議，市場的共識是，植田將繼續維持超寬鬆貨幣政策，但在日銀去年 12 月意外放寬殖利率波動區間後，沒有人願意排除發生意外的可能性。

歐元在昨日回升後，今小跌 0.1% 至 1.1027 美元。

歐元區優異的經濟表現一直是支持歐元的關鍵因素。德國周三 (26 日) 再度上修經濟成長預測，另一項調查也顯示消費者信心持續回升。

英鎊保持穩定，上漲 0.24% 至 1.2497 美元，繼續徘徊在近一年高點附近；在美國公布 GDP 數據後，加元自四周低點反彈，截稿前升 0.3%，至 1.3593 加元兌美元。

Silver Gold Bull 外匯和貴金屬風險管理總監 Erik Bregar 表示，美股和大宗商品反彈肯定有助於加元，但總而言之，考量到第一共和銀行的負面新聞，本周到目前為止仍是艱難的一周。

因優於預期的企業財報幫助抵銷投資人對美國經濟成長放緩的擔憂，美股周四走強，作為加拿大主要出口產品之一的原油則收高 0.7%。

觀察其他商品貨幣，澳幣收復前一日貶勢，漲約 0.4% 至 0.6629 美元，紐元也漲 0.5% 至 0.6145 美元，兩者均自約六周低點回升。

截至台灣時間周五 (28 日) 約 6:00 價格: