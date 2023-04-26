美中角力台灣受益 我躍居美第8大進口市場

財政部表示，美國是台、日、韓、中的重要外銷市場，占出口比重約 1 至 2 成，受美中貿易角力影響，近年我在美國進口市占率逐年攀升，躍居美國第 8 大進口市場。

根據財政部統計處發布報告，由於美中貿易角力與全球疫情牽動生產供應鏈布局，統計近 5 年來包括台、韓對美出口累計增幅分別各達 1 倍、60%，優於中國增幅 34.7%、日本增幅 2.8%。

以出口貨品結構來看，兩岸相似，皆以資通與視聽產品為主力，其中我國又因電腦相關產品比重攀升，集中度明顯提高，日、韓則以小客車為大宗。

財政部統計處指出，中國大陸原本是美國最大進口國，但隨關稅加徵措施延續，導致中國在美進口市占率從 2017 年 21.6% 持續下降，2022 年是占率降至 16.5%，為近 14 年來最低。

以進口貨類來說，多項貨品均呈滑落，其中顯示卡、伺服器、電腦零附件等高附加價值產品，美方大多轉自我國進口，電機、網通、家具等以東南亞、墨西哥受惠較多，儲存媒體則由南韓奪冠。值得注意的是，我在螺釘螺栓市占率也持續領先保有地位。

至於筆電、手機等美對中依賴程度較高的產品，因應美中科技戰、地緣政治風險、供應鏈安全等議題，建置中國大陸以外的生產基地已蔚為趨勢，我國除了投入研發維繫競爭優勢外，也相應加速調整全球產能布局。

財政部統計處表示，近年我在美國進口市占率逐步擴增，升居第 8 大進口市場，臺美持續推動各項經貿對話平臺，深化供應鏈戰略夥伴關係，有助於促進雙邊貿易與投資。