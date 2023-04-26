宏碁Swift春季優惠登場 最高降幅1.3萬元

宏碁 (2357-TW) 今 (26) 日宣布，Acer Swift 春季優惠登場，全線超值降價，最高降幅 1.3 萬元，並同步舉辦 Acer VIP 回娘家活動，邀請 VIP 會員參加 29 日的 Acer Swift 風格野餐日，現場體驗並購買 Swift 另有加碼好禮。

宏碁表示，此次最大優惠首推 14 吋 Acer Swift 3，搭載英特爾 i5 處理器，薄約 15.9 公釐、重量 1.2 公斤，內建 512GB SSD 儲存和 16GB 記憶體，配備完整連接能力，Swift 3 此波降價 1.3 萬元，再抽萬元 Line Points，總計優惠達 2.3 萬元。

宏碁也發表兩款 Swift Go 新品，包括 Swift Go 14，搭載 14 吋 2.8K 的 OLED 螢幕，重量不到 1.4 公斤，並配備 16GB 的 LPDDR5 記憶體，以及及 512GB PCIe 固態硬碟。

另外，宏碁另一款新品 Swift Go 16 則搭配 16 吋 3.2K OLED 螢幕，側邊框寬度僅 4.2 公釐，重量 1.6 公斤，也採用 16GB 的 LPDDR5 記憶體與 512GB PCIe 固態硬碟。

宏碁也邀請 Acer VIP 回娘家同樂，將在 29 日舉辦 Acer Swift 風格野餐日，將在台北美堤河濱公園相見歡，VIP QRcode 報到即贈 Acer Swift 馬卡龍隨手杯，現場體驗並綁定 Acer Line 官方帳號即贈 PredatorShot 掠奪者能量飲等多項好禮。