經濟成長動能壓力山大 渣打：景氣落底恐延至第3季

台灣景氣何時會落底？渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財認為，由於終端需求的落底時間恐延後到第 2 季，甚至是第 3 季，而台灣在半導體及消費性電子需求還沒回升前，將使經濟成長面臨壓力。

渣打銀行今 (26) 日舉行第 2 季經濟展望說明會，渣打銀行曾在去 (2022) 年底預估，景氣可能在今年第 1 季落底，但符銘財說，從今年第 1 季出口數據來看，景氣可能還沒到底部，落底時間可能延後到第 2 季，甚至是第 3 季。

符銘財分析，台灣景氣落底時間點延後，主要有兩大原因，包括：一、中國經濟雖有反彈，但對台灣、韓國、日本等周邊經濟體並無太大助益；二、歐美需求仍持續下滑，而美國 PMI(採購經理人) 指數也還看不到落底的訊號。

符銘財指出，台灣出口主要以消費性電子為主，因此在台灣的半導體、消費性電子需求還沒明顯回升前，台灣今年的經濟成長還是會面臨壓力；此外，渣打日前也將台灣 GDP 預估值從 2.2% 調降至 1.9%。

至於台灣半導體與消費性電子產品何時可回升？符銘財認為，這要得觀察 DRAM(記憶體)、LCD 面板價格，以及台灣電子業法說會釋出的市場展望與庫存狀況，這些都能判斷電子需求何時回升。

媒體提問，全球央行的升息循環是否進入尾聲？符銘財對此指出，市場的升息循環已經接近尾聲，其中美國部分，只要通膨降溫，聯準會就有機會在今年開始降息；至於歐盟、英國則是結束升息，但還不至於降息。