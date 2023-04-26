第一金投顧估台股主升段時點 落在Q4

第一金投顧今 (26) 日舉辦春季產業論壇，預料台股第二季受淡季影響，指數將處橫盤整理，平均下跌 0.47%，第三季則受到除權息影響點數，指數平均下跌 2.87%，但第四季將迎來主升段，反映年底作帳行情，平均漲幅有望達 4.18%。

第一金投顧指出，面對充滿變數的總體環境，市場難免霧裡看花，但認為，諸多利空終會過去，今年終將走出景氣衰退，撥雲見日迎來充滿希望的下半年。

第一金投顧進一步提到，從終端庫存調查、景氣指標以及台積電法說來看，景氣確實在下半年將復甦，但短線反應過快，目前德股逼近歷史高點、法國股市創新高，比特幣更是從 15500 漲回 30000 美元，預料進入 5 月後，除權息加上季報利空，短線漲多的台股有修正壓力，5 月行情傾向整理格局。

不過，從過去經驗來看，停止升息後到開始降息之前，股市有望迎來上漲階段，美國停止升息期間股市漲多跌少，最近兩次 2006-2007 年上漲 55%、2018-2019 年上漲 10%，平均停止升息的期間是 300 天，推測台股高點將落在下半年，樂觀看第四季可望迎來主升段。

第一金投顧歸納下半年操作三部曲，依序為第二季留意 TV、手機、零組件以和顯卡新品鋪貨，帶動 NB 產業營運回升，到了第三季可關注台積電 3NM 放量貢獻，營收走過谷底回升，以及伺服器、工控產業庫存調整告段落。

進入第四季後，則可留意伺服器 AMD、Intel 兩大新平台放量，以及財報空窗期、題材作夢行情啟動。