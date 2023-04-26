仁新治療青少年斯特格二期臨床 期中數據結果出爐

仁新醫藥 (6696-TW) 今 (26) 日公告，子公司 Belite(BLTE-US)發表治療青少年斯特格病變新藥 LBS-008 的 1b/2 期臨床試驗 18 個月數據，其數據顯示，LBS-008 具有安全性、病患進程有減緩。

臨床試驗計畫主持人 John Grigg 受邀參加美國視覺與眼科研究協會 ARVO 2023 年會，並發表 LBS-008 治療青少年斯特格病變 STGD1 的二期臨床試驗 18 個月期中分析資料。

LBS-008 臨床二期試驗為期兩年，已有 12 位受試者完成 18 個月的治療，從臨床數據顯示，LBS-008 具良好的安全性及耐受性、觀察到 LBS-008 減緩眼底自發熒光擴張的趨勢。

此外，從眼底自發熒光成像技術 (FAF) 之影像資料呈現，受試者接受 18 個月治療後，近 60% 的受試者沒有出現視網膜萎縮，平均視力維持穩定狀態，視網膜厚度並無臨床顯著變化。

另外，12 位受試者中有 9 位出現輕度黃視症與暗適應延遲，12 位受試者中有 1 位出現夜間視力障礙，此等副作用為輕微且藥物具良好耐受性。

仁新表示，目前已開展針對斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗，預計全球收案約 90 人，將在美國、英國、德國、荷蘭、法國、比利時、瑞士、中國、香港、臺灣、澳洲等地展開，實際時程將依執行進度調整。