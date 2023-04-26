蘋果自研Micro LED面板蓄勢待發  韓面板商未來仍能啖訂單？

《韓國先驅報》週二 (25 日) 報導，儘管蘋果自研 Micro LED 面板蓄勢待發，韓國資訊通信企劃評價院 (IITP) 的一份研究報告稱，蘋果自家面板可能在 2025 年問世，未來幾年仍將繼續依賴三星顯示 (Samsung Display) 和 LG Display 等韓系面板公司。

蘋果正嘗試在旗下產品中使用更多自家的零組件，而蘋果 M1、M2 晶片迄今的成果顯示蘋果能自製優秀的產品組件。

外傳蘋果正嘗試在 iPhone 和 iPad 等設備的零部件製造方面獲得更多控制權，開始將其設備從 OLED 轉向到 microLED，首先是 2024 年或 2025 年的 Apple Watch Ultra，然後是 iPhone、iPad，最終是 MacBook。

IITP 一份報告稱，蘋果已成為面板市場的新玩家，蘋果可能需要一段時間才能完全將其自製面板技術商業化。

外傳蘋果最快明年底起就會開始採用自家的 MicroLED 面板，替換他廠面板，但該報告卻認為，蘋果自家面板更有可能在 2025 年問世。

IITP 研判蘋果自家面板可能在 2025 年問世 (圖：翻攝 appleinsider)

即便如此，IITP 指出，鑑於 microLED 面板生產仍然具有挑戰性，製造成本更高，蘋果在未來幾年仍將繼續依賴三星顯示 和 LG Display 等韓系廠商，採購至少 60% 的零部件。

IITP 認為，蘋果將遲須依賴韓國面板商，同時積極開發自家面板，以便更好地控制產品設計。