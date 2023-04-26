蘋果自研Micro LED面板蓄勢待發  韓面板商未來仍能啖訂單？

《韓國先驅報》週二 (25 日) 報導，儘管蘋果自研 Micro LED 面板蓄勢待發，韓國資訊通信企劃評價院 (IITP) 的一份研究報告稱，蘋果自家面板可能在 2025 年問世，未來幾年仍將繼續依賴三星顯示 (Samsung Display) 和 LG Display 等韓系面板公司。
蘋果正嘗試在旗下產品中使用更多自家的零組件，而蘋果 M1、M2 晶片迄今的成果顯示蘋果能自製優秀的產品組件。
外傳蘋果正嘗試在 iPhone 和 iPad 等設備的零部件製造方面獲得更多控制權，開始將其設備從 OLED 轉向到 microLED，首先是 2024 年或 2025 年的 Apple Watch Ultra，然後是 iPhone、iPad，最終是 MacBook。
IITP 一份報告稱，蘋果已成為面板市場的新玩家，蘋果可能需要一段時間才能完全將其自製面板技術商業化。
外傳蘋果最快明年底起就會開始採用自家的 MicroLED 面板，替換他廠面板，但該報告卻認為，蘋果自家面板更有可能在 2025 年問世。
即便如此，IITP 指出，鑑於 microLED 面板生產仍然具有挑戰性，製造成本更高，蘋果在未來幾年仍將繼續依賴三星顯示 和 LG Display 等韓系廠商，採購至少 60% 的零部件。
IITP 認為，蘋果將遲須依賴韓國面板商，同時積極開發自家面板，以便更好地控制產品設計。