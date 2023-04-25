台股失守季線 官股券商買超逾35億元 金額4月以來次高

台股今 (25) 日大跌 256 點收在 15370.73 點，失守季線，官股券商進場買超 35.53 億元試圖穩盤，是 4 月以來單日第二大買超金額，法人認為，美股財報周蔓延的觀望氛圍，預料台股將呈現大箱型區間震盪。

包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 電子權值股帶頭壓盤下，台股 25 日開盤後指數從 15600 點一路下挫，終場大跌 256 點收在 15370 點失守季線關卡。

三大法人今天也同步賣超調節台股，其中外資從台股提款 202 億元走人，為抵禦外資賣壓，官股券商 4 月 18 日起連續 6 個交易日買超，且買超金額隨著外資賣壓擴大，20 日買超 42 億元，為 4 月以來單日最大買超金額，25 日買超逾 35 億元，買超金額創 4 月以來次高。

觀察官股券商布局標的，主要鎖定電子股，包括聯電、力積電 (6770-TW)，其他像是華航 (2610-TW)、友達 (2409-TW)、開發金 (2883-TW) 等也是官股買超標的。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕分析，隨著美國進入超級財報周，由於市場對於本次美國科技股的財報抱持疑慮，加上台積電下修全年展望，半導體供應鏈庫存去化時間較原先預期延長至第 3 季，引發市場對於半導體前景的態度轉趨保守。

從籌碼面來看，三大法人全數站在賣方，外資賣超 202.92 億元，三大法人合計賣超 257.77 億元，預期台股指數將進入大箱型區間盤整格局。

孫傳恕認為，隨著景氣接近底部，通膨影響趨緩且升息接近尾聲，或許可趁回檔時採積極佈局策略，以迎接下半年的回升趨勢。

至於投資標的部分，建議可著重於 AI、半導體、HPC、資料中心與電子零組件等相關產業，傳產產業則可以中國內需為主要布局方向。

