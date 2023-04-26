台積電續疲、傳產股挺身而出 台股小漲3點收15374點

台股今 (26) 日開低，權王台積電續承壓，電子股漲跌互見，航運股不振，不過，台塑四寶、汽車股等傳產族群挺身而出，帶動大盤翻紅，加權指數終場小漲 3.9 點或 0.03%，收在 15374.63 點，成交值縮至 2156.02 億元。

櫃買指數終場小漲 0.14 點或 0.07%，收在 204.91 點，成交值 723.53 億元。上市櫃成交值合計 2879.55 億元。

觀察主要電子權值股表現，台積電 (2330-TW) 今天持續走弱，最低來到 491 元，終場收在 491.5 元，跌幅 1.31%；台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)、華碩 (2357-TW) 也遭空方調節；不過，國巨 (2327-TW)、研華 (2395-TW) 等均展開反彈。

高價股昨天遭到空方狙擊，今天部分個股強勢反彈，股王信驊 (5274-TW) 勁揚 3.5%，股后大立光 (3008-TW) 也有 2% 的漲幅，世芯 - KY(3661-TW) 漲逾 3%，創意 (3443-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 上漲 1-2%，但沒能重回千金股行列，亞德客 - KY(1590-TW)、力旺 (3529-TW) 賣壓仍沉重，終場大跌 4-5%。

美國四大科技巨擘本周陸續公布最新一季財報，微軟、Meta 近期傳出大砍伺服器訂單，恐使主力代工廠營運承壓，不過，緯穎 (6669-TW) 今日股價止跌反彈，一度大漲逾 5%，收復 5 日線，鴻海 (2317-TW)、英業達 (2356-TW) 也表現不俗，廣達 (2382-TW) 則震盪走低，伺服器代工廠股價兩樣情。

傳產族群今天扮演撐盤要角，台塑 (1301-TW) 及台塑化 (6505-TW) 連袂上漲 1-2%，四寶均在盤上表現，此外，台泥(1101-TW)、統一(1216-TW) 等指標股也獲資金點火。金融股普遍收紅，其中，富邦金(2881-TW)、華南金 (2880-TW)、第一金 (2892-TW)、台新金 (2887-TW) 等都守在盤上。

汽車類股今天獲買盤青睞，和泰車 (2207-TW) 股價領漲逾 3%，裕隆 (2201-TW) 及同集團的中華 (2204-TW) 也上漲 1-3%，零組件股普遍走揚，其中商用車零組件廠光隆精密 - KY(4581-TW) 強勢攻上漲停板，車王電 (1533-TW) 午盤後出現爆量急拉，同登漲停。