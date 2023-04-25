台股跌破15400點 外資狂殺逾200億元 三大法人賣超257.77億元

台股今 (25) 日震盪走低，高價股殺聲隆隆，盤面上剩下八千金，台積電失守 500 元大關，金融、傳產也倒成一片，大盤急殺摜破季線支撐，終場重挫 256.14 點，收在 15370.73 點，下探 1 個多月新低。外資大舉提款 202 億元，三大法人聯手賣超 257.77 億元。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資狂賣 202.92 億元，為連 7 賣；投信賣超 1.07 億元；自營商同步站在賣方，賣超 53.76 億元。三大法人合計賣超 257.77 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天股價承壓，摜破 500 元大關，終場收在 498 元，跌幅 1.78%；聯發科 (2454-TW) 法說會 28 日登場，今天湧現調節賣壓，收盤跌逾 3%，以 650 元作收；瑞昱 (2379-TW)、聯詠 (3034-TW) 雙雙大跌逾半根停板；其他電子權值股也賣壓沉重，包括聯電 (2303-TW)、國巨 (2327-TW)、台達電 (2308-TW) 等，約下挫 2-3%。

高價股慘遭提款，譜瑞 - KY(4966-TW) 落入跌停，摔出千金股行列，創意 (3443-TW) 重挫近 9%，同步失守千元大關，盤面上剩下八千金，尤其矽智財 (IP) 族群賣壓沉重，包括力旺 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、M31(6643-TW) 等均大跌逾半根停板。

傳產族群方面，貨櫃三雄全面下挫，股價跌逾 1%，台泥 (1101-TW) 漲多拉回，終場跌近 3%，華新 (1605-TW)、台塑 (1301-TW)、中鋼 (2002-TW) 等產業指標股也震盪走弱。

製鞋廠豐泰 (9910-TW) 今天獲得買盤力挺，收盤上漲近 1%，統一 (1216-TW) 及統一超 (2912-TW) 股價都守在盤上，此外，電信三雄中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW) 皆收平盤，表現相對抗跌。