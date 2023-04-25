〈旺宏法說〉吳敏求：營運最壞時刻已過 Q2力拚轉盈

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今(25)日召開法說，董事長吳敏求表示，營運最壞時刻已過，第二季在車用、醫療及工控三大應用驅動下，將力拚轉盈。

旺宏第一季認列 9.22 億元存貨跌價損失，影響毛利率 12 個百分點，加上減產、產能利用率下滑，導致單季營運轉虧，稅後虧損 3.55 億元，每股虧損 0.19 元。

吳敏求表示，第一季營運受消費性電子、PC 等市況下滑影響，由於大環境經濟狀況不佳，影響消費者購買力道，對今年相關市場需求保守看待，全年營運估持穩去年水準。

吳敏求指出，第二季營收、產品平均價格估與第一季相當，但在車用、醫療及工控三大領域布局效益顯現下，毛利率可望優於第一季，存貨跌價損失也會減少，營運已過了最壞的時刻，將力拚轉盈，今年毛利率可望逐季緩步提升。

旺宏去年資本支出約 100 億元，旺宏指出，今年也會維持約 100 億元水準，主要因應先進製程設備持續擴充及汰舊換新等需求。

3D NAND Flash 進度方面，吳敏求說，96 層產品已送樣至客戶端驗證，今年可望放量生產，最主要客戶為遊戲機大廠；192 層產品目前進展非常順利，目標明年量產，同樣鎖定遊戲市場客戶，也將開拓其他應用市場。

至於美光遭中國網辦室以資安為由進行審查，吳敏求表示，審查項目主要是 DRAM 產品，對旺宏不會造成影響。

