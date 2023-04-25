〈台經院景氣預測〉房市買賣雙方處拉鋸戰 議價空間微增

台灣經濟研究院今 (25) 日公布營建業 3 月營業氣候測驗點為 91.25 點，較上月再次轉為下滑 2.02 點，對於房市展望，台經院指出，市場仍處於買賣雙方的拉鋸戰中，交易熱度不如以往，議價空間呈微幅增加格局。

台經院說明，雖政府擴大投資公建力道，但住宅建設需求因房市景氣不佳持續低迷，同時，經濟降溫使企業廠房資本支出縮減，影響機電整合工程業者的接單量，因此，3 月營造業景氣僅以持平視之。

展望未來，儘管政府預告將放寬業者申請移工條件，有望舒緩部分缺工壓力，並持續推動公共建設，不過，民建方面，廠房建設進度恐持續放緩，加上危老重建容積獎勵 5 月將降 9 至 2%，恐皆抑制廠辦、住宅建設的活絡程度，未來半年營造業景氣以轉差看待。

而不動產業方面，3 月六都建物買賣移轉件數月增率 31.9%，主要是受惠農曆年後遞延性買盤帶動，以及新案交屋潮挹注，但較去年同期衰退 17.4%，反映市場仍處於買賣雙方的拉鋸戰中，呈現交易時間拉長、議價空間微幅增加格局，整體交易熱度不如以往。

至於未來半年不動產業景氣，台經院指出，相較於 3 月，因經濟面展望混沌不明、金融市場動盪局面尚未穩定、貨幣緊縮是否來到尾聲的不確定性、房市調控政策未停歇對信心層面的影響，買賣雙方對國內房市的看法，尚無法樂觀。