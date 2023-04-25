證交所通過盈餘分派 每股擬配發4元股利

證交所今 (25) 日召開董事會，通過 2022 年盈餘分派議案，每股擬配發 2.7 元現金股息、1.3 元股票股利，每股擬配發 4 元股利。

此外，證交所今天董事也同步通過盈餘轉增資發行新股，本次盈餘轉增資 133,298,533 股後，實收資本額為 115.86 億元。

根據證交所提供資料，近 6 年來僅 2017 年每股配發 2.5 元現金股利、未配發股票股利外，其餘 5 年都是現金股利搭配股票股利，2018 年配發 2.5 元現金股息、0.5 元股票股利，2019 年配發 2.4 元現金股利、0.3 元股票股利。

另外，2020 年每股配發 3.4 元現金股利、1.2 元股票股利，2021 年每股配發 4.2 元現金股利、2.2 元股票股利。

證交所副總經理陳麗卿表示，考量未來發展所需，證交所會適度充實資本額，自 2010 年起幾乎每年都會配發股票股利，僅 2017 年只配發現金股息，沒有股票股利，

證交所去 (2022) 年稅前盈餘 82.28 億元，獲利亮眼讓證交所是否上市掛牌再度成為立委關注焦點；然根據證交法第 128 條規定，公司制的證交所不得發行無記名股票，因此無法讓所有投資人都能參與投資，主張應修法開放證交所釋股。

對於證交所是否能釋股掛牌上市，金管會副主委邱淑貞對此表示，關於證交所是否釋股開放上市，需要再研究。