外資大砍開發金2.4萬張 連二賣台積電共超過2萬張

台股今 (25) 日電金傳產權值股全軍覆沒，指數一路下殺，終場大跌 256.14 點，收在 15370.73 點，摜破季線。外資大舉提款台股，大砍開發金 2.4 萬張，並賣超台積電 1.7 萬張、連二賣，共出脫超過 2 萬張。
三大法人今天籌碼動向，外資狂賣 202.92 億元，連 7 賣，投信賣超 1.07 億元，自營商同站賣方，賣超 53.76 億元，三大法人合計賣超 257.77 億元。
期貨方面，外資淨空單大增 6900 口，多單未平倉口數降至 6571 口；投信增持空單 152 口，空單未平倉口數增至 8099 口；自營商增持多單 853 口，多單未平倉口數增至 5916 口。
外資大舉砍殺台股，賣超開發金 (2883-TW)24629 張居冠，台積電(2330-TW) 也遭出脫超過 1.77 萬張，賣超友達 (2409-TW) 超過 1.2 萬張。其他電子股如緯創 (3231-TW)、欣興(3037-TW)、誠美材(4960-TW)、和碩(4938-TW)、鴻海(2317-TW)、聯發科(2454-TW)、聯合再生(3576-TW) 均遭出脫超過 3000 張。
傳產股方面，外資也賣超華新 (1605-TW)、華航(2610-TW) 各超過 1.1 萬張，中鋼 (2002-TW) 逾 1 萬張，漢翔 (2634-TW)、台泥(1101-TW) 都遭出脫超過 5000 張。
外資今日買超多檔金融股，包括第一金 (2892-TW)9055 張、臺企銀(2834-TW)4452 張、合庫金(5880-TW) 逾 3000 張，國泰金 (2882-TW)2910 張、台中銀(2812-TW) 超過 2600 張。其他獲外資青睞的個股包括中工 (2515-TW)、立積(4968-TW)、萬海(2615-TW)、力成(6239-TW) 等。