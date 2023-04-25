晶睿不畏景氣逆勢徵才逾百人 兩年平均薪資調整2成

安控大廠晶睿 (3454-TW) 今 (25) 日宣布號召人才，開出超過上百個職缺，強調國際化工作環境、優於市場福利制度、極具競爭力薪資且年年調薪，近兩年累積調薪平均達 20%，6 月也會首度啟動黃金周旅遊有薪假。

晶睿目前已開出雲端工程師、深度學習工程師、影像系統工程師、軟體工程師、國際業務、產品行銷等逾百職缺。

總經理廖禎祺表示，晶睿近年逐步轉型解決方案提供者，積極跨入 AI 人工智慧及邊緣運算的影像分析應用場域，更投入雲端安防服務的發展，對於研發領域求才若渴，期盼各界好手加入，加速提升內部的軟硬實力。

為打造工作生活平衡 (Work-Life Balance) 職場，晶睿總部今年六月將首度推行黃金週旅遊有薪假期，今年因接軌端午連假，假期長達 8 天，更提供國內外旅遊補助。

此外，晶睿提供優於法令特休假、全薪志工假、連續假期彈性休假不補班等假別，免費供應咖啡、零食及飲料，享有按摩日、諮商顧問管道、健康檢查，甚至可參與有趣的品牌及永續活動。

薪資方面，晶睿表示，以市場薪資水準及經濟指標調查做為薪資調整依據，再透過年終、分紅、生日節慶禮金、各式獎金，以及國內外旅遊、社團活動、教育訓練等各項補助，吸引、留任與激勵優秀員工，另外福利制度多元，更建立穩定透明的升遷管道、完整培訓制度，且工作環境國際化，有機會與來自全球各地的員工協作專案，更不乏海外輪調機會。

晶睿全球員工數超過 1300 人，總部位於台灣新北市中和區，陸續於美國、日本、荷蘭、印度、墨西哥、澳洲等國家設有分公司或辦公據點。專注安防產業已逾 23 年，具備深厚研發及影像分析能力，持續整合軟硬體打造創新的產品及服務，為超前部署市場趨勢及需求，近年積極發展 AI 安防解決方案，推動更節能的服務範疇，是致力企業永續的安防領導品牌。