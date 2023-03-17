三一東林布局國內頂級車市 將引進Brabus三大車型

德國 Brabus 台灣總經銷三一東林 (3609-TW) 今 (17) 日宣布，XLP900、GLS800 將於上半年在台上市，第四季也將引進 C300 車型，全年挑戰銷售 40 台頂級車款，等於過去年三年在台的總銷量。

BRABUS 表示，對台灣市場高度重視，因此，XLP900、GLS800 即將於上半年在台上市，第四季也將引進 C300 車型，滿足台灣頂級客戶需求。

BRABUS 以專門對 Mercedes-Benz 和 AMG 全車系車輛進行大幅度性能和空氣力學改造而聞名，成立至今已超過 40 年，深受金字塔頂端消費者歡迎，三一東林董事長陳睿謙指出，近年在台銷售表現十分亮眼，因此，BRABUS 原廠也看好台灣改裝車市場發展潛力，將持續增加其生產基地的產能配置和產線規劃，期加速供應高品質產品。

三一東林目前兩大業務分別為電子科技事業群和汽車科技事業群，電子科技事業群投入開發自有品牌 Mobius 居家軌道系統，目前已取得數個建案採用，而汽車科技事業群則是專注於高端精品汽車銷售與售後保養服務，已是德系 BRABUS、STARTECH、TECHART、NOVITEC、ABT、KLASSEN、HOFELE、MORGANMOTOR 等全球高端精品汽車改裝成車品牌的台灣獨家總經銷，並已取得 ABT(改裝福斯、奧迪… 等) 等品牌中國總經銷權。

三一東林說明，業務範疇除銷售品牌訂製成車、全球特殊限量車外，更有三一東林與 BRABUS 聯合開發的獨家個人化科技汽車改裝套件，可加強頂級車的性能與安全性。