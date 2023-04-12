〈航空市況強強滾〉長榮航3月營收年增超過5成 創單月第三高

長榮航 (2618-TW) 今 (12) 日公布 3 月合併營收達 163.64 億元，月增 27.02%、年增 52.27%，不僅是 2019 年暑假旺季後的新高，也創下單月第三高紀錄，第一季合併營收 444.26 億元，年增 47.64%，創疫情來單季高點。

長榮航指出，3 月客運營收衝上 95.09 億元，年增 1551.42%。主要是因海外市場需求穩定下，延續春節、寒假的旅遊熱潮，北美、歐洲航線來回平均載客率高達約 95%，日本則進入賞櫻旺季，載客率也達 85%。

同時，東南亞航線則受惠於歐美轉機市場需求，3 月載客率維持在 75% 上的水準，以旅遊為主要的曼谷、峴港更超過 90%。

長榮航繼 3 月 30 日開航台北 - 克拉克新航線，4 月和 5 月陸續恢復台北 - 廣州、台北 - 杭州、台北 - 小松、高雄 - 澳門、高雄 - 福岡和高雄 - 首爾航線；台北 - 曼谷、台北 - 芝加哥、台北 - 舊金山、台北 - 米蘭、台北 - 東京、台北 - 福岡和高雄 - 浦東則陸續增班。

為因應客運市場未來成長需求，長榮航預計今年持續引進波音 5 架 787-10 新客機，並再以自購方式引進 5 架波音 787-9 新客機，2025 年開始交機。