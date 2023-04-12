〈航空市況強強滾〉華航3月營收寫15個月新高 夏季班表將再大增班近5成

華航 (2610-TW) 今 (12) 日公布 3 月合併營收為 150.42 億元，月增 18.71%、年增 22.26%，不僅是 6 年來同期新高，也是 2022 年 1 月以來高點，隨著客運強勁復甦，華航表示，夏季班表將再一口氣增班近 50%。

華航指出，3 月客運收入 84.58 億元，月增 19.39%，年增 1129.36%，主要是因運能逐步恢復且市場需求轉強。

其中，東北亞、東南亞客運暢旺，東南亞全線載客人次成長最顯著，曼谷、河內以及新開航點宿霧、清邁均相當熱絡，較前月為成長幅度最多區域；而華航獨家羅馬航線復飛，也助攻整體營收。

華航表示，正加速各航線增班，夏季班表再增班近 50%，衝刺疫後客運市場復甦商機。

貨運方面，華航 3 月營收 55.9 億元，較前月回升 15.57%，主要是因工廠有序的復工、復產和季末效應發酵，不過，華航不諱言，全球政經局勢仍動盪不穩，訂單需求尚未完全恢復，全月概況延續保守氛圍。

華航今年將再引進 2 架 777F 新機，藉此擴大市場競爭優勢，也將持續採取彈性策略，增攬多方貨源，瞄準急單或加包機商機、整併客貨機運能，以提升裝載率和貨運營收為目標。