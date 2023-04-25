〈焦點股〉益得攜英濟開發複方吸入劑 逆勢攻上漲停

益得 (6461-TW) 開發的複方吸入劑產品 SYN010 正式在台上市，其霧化劑給藥設備是與英濟 (3294-TW) 共同開發，雙方也將展開海外布局；消息激勵下，益得與英濟不畏大盤走弱，今 (25) 日雙雙逆勢攻漲停。

益得為積極搶佔國際吸入劑 P4 學名藥與 505(B)(2) 新藥商機，與英濟結盟。英濟為進軍醫藥器械市場，成立生醫事業，透過與益得合作結合雙方的技術與專長，加速研發並深化製造優勢，目標搶攻全球每年數兆元的吸入劑市場大餅。

益得首個上市的定量吸入劑 (MDI) 複方學名藥 SYN010，適應症為治療氣喘與慢性肺阻塞 (COPD)，成分包含類固醇與長效乙二型協同劑，效果與原廠藥 Symbicort 相近。

隨著 SYN010 在台灣上市銷售，海外布局也同步展開，除了已經向香港及澳門申請上市許可，今年也將陸續向東協國家提出申請；中國市場則會透過合作夥伴海思科醫藥集團，向中國國家藥監局 (NMPA) 申請上市查驗登記；美國市場會以同一處方、P4(Paragraph IV) 途徑向美國 FDA 申請上市。

根據 Visiongain 估計，全球吸入劑市場 2030 年將達到 1.5 兆元，2020-2030 年複合成長率約 5%，其中美國市場成長最強勁。研調機構 IQVIA 則統計，與 SYN010 相同的複方吸入劑藥品，2022 年台灣市場規模 4.６億元，東協國家為新台幣 2６億元，中國市場規模可達新台幣 68 億元，在學名藥稀少的美國市場，更高達 1200 億元。