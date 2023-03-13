健喬去年獲利創高 EPS 2.46元 擬增資10億元償還借款

健喬 (4114-TW) 今 (13) 日公告財報，去年第四季稅後純益 1.6 億元，登同期新高，季增 42.77%、年增 66.07%，每股純益 0.5 元；去年純益翻倍，達 7.99 億元，創新猷，每股純益 2.46 元。健喬董事會同步決議，擬辦理現金增資 10 億元，用來償還銀行借款。

健喬董事會今日通過股利政策，擬配息 1.6 元，包括股票股利 1 元及現金股利 0.6 元，以今日收盤價 44.3 元估算，現金殖利率約 1.35%。

營運方面，健喬去年營收 43.86 億元，年增 35.59%；毛利率 41.64%，年增 1.91 個百分點；營益率 10.32%，年增 4.62 個百分點；稅後純益 7.99 億元，年增 162.98%，每股純益 2.46 元。

健喬去年第四季營收 12.56 億元，季增 13.64%、年增 36.79%；毛利率 42.75%，季增 3.32 個百分點、年增 2.02 個百分點；營益率 12.29%，季增 4.94 個百分點、年增 3.7 個百分點；稅後純益 1.6 億元，季增 42.77%、年增 66.07%，每股純益 0.5 元。

公司說明，毛利率增加主要受惠購併後轉廠效益，以及工廠大量生產的規模經濟成效顯現；營業費用因併購所帶來的銷售、行銷綜效，帶動營業費用率下降；去年出售信元廠，業外貢獻 2.5 億元，推升去年全年獲利倍增。