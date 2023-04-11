海外成長強勁 健喬3月營收雙增刷新高

健喬董事長林智暉。(鉅亨網資料照)
健喬董事長林智暉。(鉅亨網資料照)

健喬 (4114-TW) 受惠中國、東南亞等海外市場成長強勁，推升 3 月營收 4.81 億元，月增 39%、年增 42%，創歷史新高紀錄；第一季營收 12.5 億元，年增 29%。

公司說明，3 月營收主要動能來自海外市場，其中中國市場對鼻噴需求強勁，單一地區營收年增 85%；非中國地區的海外市場在愛克痰銷售持續暢旺，業績年增 75%，看好進軍中國市場後，呼吸道藥品供應充足，整體銷售動能延續，未來幾個月營收將維持強勁成長力道。

從產品來看，健喬表示，中國已經解封，旗下呼吸道產品 Besonin 鼻噴被列在防疫指引的清單中，所以 3 月中國鼻噴出貨有升溫跡象，業績也較去年同期成長近 9 成。

其他產品方面，健喬旗下愛克痰 600mg 已順利於三月底送中國進行首批檢驗，一旦首批檢驗通過，當地經銷商將正式下量產訂單，健喬即可生產與交貨。由於 Besonin 鼻噴及愛克痰 600mg 兩項呼吸道產品的出貨展望佳，預期今年中國市場營收占比將較 2022 年明顯拉高。

東南亞市場部分，健喬去年在國際競爭者缺貨的情況下，旗下愛克痰趁勢搶攻泰國市場、銷售量不俗，今年競爭者缺貨情況未見改善，當地經銷商已經將愛克痰打進大型醫療通路處方市場，進一步帶動東南亞 3 月銷售額年增 180%。

健喬指出，由於海外訂單是接單生產，訂單能見度約三個月，目前可預見東南亞 4、5 月需求會比 3 月更為強勁，今年東南亞愛克痰銷售將持續成長。

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