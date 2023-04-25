〈睿生光電展望〉今年營運續拚穩健成長 毛利率、獲利同步看增

面板大廠群創 (3481-TW) 小金雞睿生光電 (6861-TW) 上月底由興櫃轉上市，大展蜜月行情，展望今年營運，總經理李志聖說，雖然全球整體大環境變數仍多，但睿生今年仍力拚能穩健成長，並看好工業檢測 AXI、寵物經濟發酵，也將透過調整產品組合，力拚持續提升毛利率、獲利表現。

睿生董事長暨群創總經理楊柱祥表示，戰爭、疫情、通膨、銀行金融事件等都是公司無法抗拒的大環境因素，且各公司資本支出狀況也無法事先得知，但相信睿生將產品技術 READY(準備) 好，就可望掌握先機，以 AXI 為例，睿生就透過在集團場域試行，將效益、價值量化，近期也獲得外部客戶規劃採用。

睿生光電前身是群創 X 光事業部門，若再進一步往前回顧，則是 2001 年群創在完成三合一前，由奇美電子併購日本 IBM 面板事業的合資公司 IDTech，累計在 X 光醫療檢測領域已有逾 20 年的相關經驗。

李志聖回憶，睿生是在 2019 年 4 月 2 日正式成立、同年 9 月 3 日開始正式運作，時至今日邁入四周年，他也坦言做醫療產品的顯示器、感測元件等，與一般消費性產品的初心本質就不同，因醫療產品機種多量卻很少，目前公司就有 8 成產品屬於客製化。

李志聖進一步指出，2018 年集團在討論是否要將睿生獨立分割時，他就相當贊同，不過卻也是一連串挑戰的開始，因為隨著會計師、券商進駐輔導，當初能依賴母公司資源的財會人員、MIS 系統都要全數獨立執行，加上公司治理要求的內稽內控，忙得焦頭爛額，甚至當時還碰上 COVID-19 疫情。

李志聖就笑說，睿生成立後要學習的事情變得很多，內部甚至有一句話形容，以前事業群 (BU) 要求只有到「簡配」，但變成獨立公司後，不只要全配甚至還要是「大全配」。

面對其他同業近年也開始積極布局 X 光領域，李志聖說，好的生意大家都會想做，但睿生具備不少優勢，包涵與客戶長達 15 年以上的長期信賴關係，加上技術領先的優勢，此外，近年在地緣政治、各國加強醫療產業在地化的趨勢下，預期新的營運模式也會為睿生帶來新的機會。