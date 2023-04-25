〈紐約匯市〉市場消化Fed今年降息預期 美元走貶 創逾一周低點

匯市交易清淡之際，美元指數周一 (24 日) 跌至逾一周低點，投資人持續消化聯準會 (Fed) 下周升息後，於今年稍晚開始降息的預期。與此同時，市場密切關注本周五 (28 日) 登場的日本央行會議，這也是新任總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 上任後的首場利率會議，日元小幅走軟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.49%，至 101.32，是 4 月 14 日以來最低。

日銀總裁植田和男上周五 (21 日) 表明將繼續維持寬鬆制策後，日元周一盤中貶近 0.5%，尾盤貶勢收斂至不到 0.1%，報 134.1 日元兌 1 美元。

日銀定於本周五 (28 日) 召開新任總裁上任後的第一場利率會議，市場普遍預期植田將維持目前的殖利率曲線控制政策 (YCC) 不變。

歐元升逾 0.5% 至 1.1045 美元，繼 4 月 14 日之後再度重返 1.1 美元關卡。周一公布的一項調查顯示，德國 4 月 IFO 上業景氣指數小幅上升至 93.6。

歐洲央行 (ECB) 將在下周召開利率會議，市場預估將升息 1 碼或 2 碼，歐元區通膨和經濟成長數據也會在本周出爐。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「這是暴風雨前的寧靜，下周將舉行歐洲央行和聯準會會議，還有美國就業數據。若投資人那麼早就開始大舉押注，我會感到很驚訝。」

在 Fed 和 ECB 會議之前，市場參與者首先將關注本周公布的美國第一季國內生產毛額 (GDP) 和個人消費支出物價指數(PCE)，尋找經濟放緩和黏性通膨的證據，並挖掘 Fed 政策路徑的相關線索。

瑞典克朗兌美元升逾 0.5%，至 10.2456 克朗兌 1 美元。瑞典央行將在周三 (26 日) 召開政策會議，但巴克萊銀行認為，即使央行升息 2 碼，也不太可能限制克朗的下行走勢。

其他貨幣方面，澳幣小漲 0.05% 至 0.6694 美元，紐元升逾 0.4% 至 0.6163 美元，美元兌瑞士法郎貶近 0.6% 至 0.8871 瑞郎。

比特幣周一跌至四周低點，難以延續本月稍早衝破 3 萬美元關卡的強勁動能。截稿前，比特幣跌 0.4% 至 27,522 美元，以太幣則跌逾 1% 至 1,843 美元。

截至台灣時間周二 (25 日) 約 7:00 價格: