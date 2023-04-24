PMIC供給受限 DDR5 Server DRAM第二季跌幅估收斂

研調 TrendForce 今 (24) 日指出，由於近期 Server DDR5 RDIMM 的 PMIC 出現匹配性問題，將影響短期供給量，預估第二季 DDR5 Server DRAM 價格跌幅將收斂，由原預估 15-20% 收斂至 13-18%。

研調表示，上述情況產生兩種影響，首先，由於目前僅 MPS(芯源系統) 供應的 PMIC 無狀況，DRAM 原廠短期將提升對芯源的採購比重；其次，目前原廠 DDR5 Server DRAM 生產仍停留在舊製程，短期內供給量難免受此次事件影響，因此預估第二季 DDR5 Server DRAM 價格跌幅將收斂。

研調補充，DDR5 Server DRAM 短期供給受限的另一主因是生產停留在舊製程，由於許多買方先前已 SK 海力士的 1Y nm，但 1alpha nm 尚未完成驗證，因此現階段生產製程仍以三星及 SK 海力士的 1Y nm、美光 1Z nm 為主，1 alpha 與 1 beta nm 預計今年下半年才會放量。

在 DDR5 Server DRAM 短期滿足率較低的預期下，研調預估，4 至 5 月 DDR5 Server DRAM 32GB 價格將落在至 80-90 美元，略高於原先第二季均價預估值 75 美元，DDR5 與 DDR4 間的價差也會擴大，第二季 DDR4 跌幅約落在 18-23%，DDR5 跌幅則收斂至 13-18%，呈現 DDR4 價格季跌幅大於 DDR5。

此外，ChatBOT 熱潮帶動 AI 伺服器出貨量，除了 HBM 討論度上升，間接提升 Server DDR5 RDIMM 128GB 的採購動能，為媒合 GPT4.0 的運算架構，第二季高容量 RDIMM 需求明顯提升，且多集中在美系雲端服務供應商 (CSP)。

128GB RDIMM 因目前現行的 DDR5 mono die 以 16Gb 為主，堆疊至該容量需要 TSV 來做垂直架構的矽穿孔封裝，而主要供應方的 TSV 產線未能在短期增加，因此進一步拉高本月 SK 海力士高容量 DDR5 模組的價格。

整體而言，由於 DDR5 模組設計較 DDR4 多了額外的 PMIC 零組件，匹配上存在更多風險，加上客戶普遍推遲伺服器新平台機種量產，因此即便 DRAM 原廠自去年初就陸續送樣 CPU 廠與各買方驗證，但實際問題發生直到近期新平台逐漸放量才浮現。

研調認為，本次事件衍生的 DDR4 與 DDR5 價差變化將反應在第二至第三季，後續隨著新製程產品開始放量後，價差將收斂。