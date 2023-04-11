〈南亞科法說〉Q2 DRAM價格估小跌 最快季末毛利率可望轉正

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今(11)日召開法說，總經理李培瑛表示，第二季 DRAM 價格可能持續小幅下跌，也可能落底，將在 20% 以內的減產幅度，動態調整位元產出，預估毛利率可望於第二季末或第三季轉正。

就目前市況來看，李培瑛指出，全球總體經濟不佳，消費者信心不足、企業撙節支出，相較 2022 年，2023 年上半年 DRAM 需求呈現負成長。全球性通膨、升息、俄烏戰爭、歐美銀行危機、中國內需減弱等負面因素，影響經濟景氣發展及 DRAM 市況。

李培瑛認為，上半年部分 DRAM 供應商調整產出，下半年季節性需求改善，有利加速庫存去化，DRAM 市場有機會相對改善，預估第一季會是公司庫存高峰。

李培瑛預期，第二季 DRAM 價格可能持續小幅下跌，也可能存在落底機會，但還要觀察供給與需求端未來 1-2 個月的變化；南亞科方面，目前仍維持 20% 以內減產幅度，將視客戶需求與市場變化，及庫存去化速度，動態調整位元產出。

李培瑛指出，由於公司持續減產，因此沒有認列太多存貨跌價損失，但減產設備閒置，閒置成本攤提導致毛利率轉負，預期第二季底或第三季某個時間點，毛利率有機會轉正，不過單季轉正還有待進一步觀察。

終端需求方面，李培瑛表示，AI/5G 的導入為伺服器需求復甦觀察指標；美國與韓國手機銷售量持平，中國市場低迷，隨著通膨可能趨緩，庫存逐步去化，下半年出貨有機會改善；PC 出貨雖較去年衰退，但庫存逐漸去化，下半年位元需求可望成長；消費性的電視已出現急單，網通、工控與車用等需求相對健康，預期下半年消費性市場可望正常化。