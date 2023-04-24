英濟拿下益得複方吸入劑給藥設備訂單 生醫事業添動能

英濟 (3294-TW) 生醫跨足藥械合一布局發酵，今 (24) 日表示，客戶益得 (6461-TW) 複方吸入產品劑新品 SYN010 正式在台上市，未來將供應霧化劑給藥設備，成為公司新的營收動能。

英濟表示，益得複方吸入產品劑的霧化劑給藥設備是雙方共同開發，看好後續隨著益得布局共同發展，目前除了台灣市場外，益得已著手布局港澳、東南亞、中國與美國等海外市場，今年將陸續有新進展。

英濟生醫事業協理陳立凱表示，藥廠需求具有專一性及複雜性，並非所有的製造商都有能力或意願提供服務，一旦成功打入後也將成為不可或缺的夥伴。

英濟生醫事業聚焦生醫材模具開發、系統整合與成型量產，且能夠在藥物開發階段即與藥廠進行前期合作，根據藥物特性與效能提供客製化產品。

英濟持續布局生醫事業，公司指出，今年醫材營收持續壯大，營收比重可望達 5%，加上單光設計 AR(擴增實境) 新產品將於第三季出貨，目標今年 AR、醫材新事業較去年倍增成長。

英濟 AR 業務聚焦工業市場，旗下英錡科技手握日本冷氣空調維修領導者東京冷機工業訂單，公司表示，AR 市場目前工業應用廣，維修相關市場未來都是商機，現也正與鐵路、航太維修客戶接洽中。