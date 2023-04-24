卜蜂去年股利配發每股3.5元現金 殖利率3.17%

台灣飼料及肉品廠卜蜂 (1215-TW) 去 (2022) 年營收 289.59 億元，稅後純益 15.55 億元，每股純益 5.28 元，獲利改寫歷史次高，今 (24) 日董事會決議對去年盈餘配發每股現金股利 3.5 元，以今天卜蜂收盤價 94.6 元計算，現金殖利率 3.17%。

卜蜂今年第一季營收為 72.32 億元、年增 0.45%。卜蜂董事長鄭武樾日前曾預估，要到中秋節左右才不缺蛋。而日前毛豬價格每公斤突破百元大關，價格目前仍維持在高檔，白肉雞價格也維持高價，有利挹注卜蜂業績表現。

針對今年營運，鄭武樾日前曾表示，今年有俄烏戰爭、通貨膨脹、升息等不確定因素，希望卜蜂分切廠、屠宰廠、飼料廠等投資產生效益，產量能夠增加，今年將有超過 10 億元的資本支出，對於今年營運盼望持續成長，並抱持審慎樂觀看法。

卜蜂持續在台投資自動化飼料、肉品及蛋品生產加工業務，其中最先收成的是雲林飼料廠，該廠在去年第四季投入產量，預估市場占有率將由 16% 提升到 20%。

同時，卜蜂在台灣的投資也因應市場的趨勢持續加碼滾動投資，追求高加值、精緻化、多元化產品方向，迎向家庭即食化市場需求。卜蜂在桃園龜山工業區購置的 560 坪建廠用地，去年將正式動工，預計興建符合 CAS 規範的精緻分切廠，總投資金額為 6.27 億元，並將原分布在桃園、汐止、中和、泰山各直營所的雞肉分切廠遷入、集中生產，新分切廠也將加入豬肉的分切業務，預計在 2024 年完工。未來每日將增加 5 萬隻白肉雞及 600 頭肉豬的分切產量，增加約 35 億元的營業額。

卜蜂目前除南投南崗自動化雞隻電宰、加工場，也參與投資台南鹽水氣冷式雞隻宰電場，未來桃園龜山分切廠完工後，也將擔負新電宰場雞肉北運後的分切作業。