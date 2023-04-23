〈獨家〉台光電台灣大園廠投資案喊停 東南亞設廠5月敲定

CCL 專業廠台光電 (2383-TW) 去 (2022) 年營收 386.73 億元，因應客戶端需求的可能移轉，台光電原規劃在台規劃新設的大園廠及研發中心投資已暫時喊停，新投資鎖定東南亞的新廠，新規劃投資將在 5 月全部敲定。

台光電已在 2022 年發行可轉換公司 (CB) 籌資 35 億元，原爲支應鎖定 IC 載板材料擴產的桃園大園新廠投資，但在投資轉向東南亞國家之後，原募集資金仍足以支應，將不必另行進行市場募資，同時，現階段也沒有要處分桃園大園廠土地的計畫。

台光電原本為了在台灣投資設立 IC 載板材料廠擴產，已購入興建用地，2021 年 12 月 31 日以 21.6 億元買下桃園大園區 8546 坪建廠用地，台光電主管指出，大園廠將新建最現代化載板產線及研發中心，規劃最大月產能每月 30 萬張，但是此一在台灣投資案，除已購入土地外，其餘進度先喊停。

台光電現有廠區擴張部分，持續擴充中國大陸湖北黃石廠、昆山廠整體擴充完成後，集團月產能將達 415 萬張。台光電的江蘇昆山廠將再增加 45 萬張月產能，新產能預計今年中開出 ，屆時，台光電兩岸總產能將擴張到 460 萬張。同時，台光電也特別強調在美國境內也具備 CCL 產能。此次台光電敲定赴東南亞設廠案，也是首度在美中台之外設廠。

CCL 廠聯茂董事長陳進財。(鉅亨網記者張欽發攝)

目前，專業 CCL 廠台光電、聯茂 (6213-TW)、台燿 (6274-TW) 都已確立南向投資的目標，其中以聯茂的進度最快，聯茂將投資逾 15 億元在泰國投資設立 CCL 廠，聯茂董事長陳進財說，聯茂泰國廠已進入設計階段，預計在今年下半年動工，2024 年下半年開出新產能。

台光電 2022 年全年營收 386.73 億元，創新高，毛利率 25.11%，年減 1.04 個百分點，稅後純益 50.73 億元，年減 7.74%，每股純益爲 15.24 元，爲台光電連續 4 年年度賺回超過 1 個股本。

目前，在台光電的客戶端包括華通 (2313-TW)、欣興 (3037-TW) 陸續敲定赴泰國的投資案，而志超 (8213-TW)、健鼎 (3044-TW) 則確定赴越南設廠；其中，健鼎以象徵性的 1 美元價格購併越南同奈省日系 PCB 廠，並已完成股權移轉，預計在改善製程後投入包括伺服器板等產品的生產，這也是 PCB 月產能達千萬平方呎的健鼎首度跨出兩岸布局。

健鼎對於東南亞的執行投資案已有多年考察經驗，此次以 1 美元購併位於越南同奈省邊和工業區日系 PCB 廠，並且已經完成官方的股權移轉流程。