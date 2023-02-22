〈欣興展望〉去年Q4起稼動率下滑 市場能見度低 HDI及PCB受衝擊大

欣興 (3037-TW) 在率先投資 ABF 載板生產的有利挹注下， 2022 年全年稅後純益 296.19 億元，創新高，每股純益 20.08 元，但今 (22) 日欣興召開法人說明會，並指出去年第四季起已出現客戶調整庫存效應，在此一修正效應之下，市場能見非常低。

財報顯示，欣興 2022 年第四季營運的下滑造成產能利用率明顯較第三季下降，營收 366.9 億元，毛利率 34.73%，季減 3.45 個百分點，年增 7.03 個百分點，稅後純益 73.6 億元，季減 14.04%，年增 47.32%，每股純益 4.99 元。

欣興財務長沈再生指出，2022 年第四季營收 366.9 億元，其中主要營收結構來看，載板營收比重占 69%，HDI 占 18%，PCB 占 10%，其中除載板營收較第三季小增 1% 之外，HDI、PCB 及軟板營收都比第三季衰退；同時，到今年第一季的產能利用率更將因淡季及客戶庫存修正而下滑，顯然去年第三季爲近期欣興營運的高峰。

沈再生說，載板及 HDI、PCB 的需求沒有回升，而且包括 HDI、PCB 均為成熟製程的產品，欣興也在想辦法能與同業有差異化，以與同業競爭，而 IC 載板何時能止住市場的下滑趨勢，也要看客端需求修正的狀況與整體市場供應的多寡決定。

沈再生強調，欣興的高層數、大面積高階 IC 載板，占載板比重的 40%，這方面所受市場庫存修正的影響較輕微，同時，也有客端的新應用持續進行開發中，目前在觀察包括 AI 及智能應用的基礎建設及資料中心高階伺服器產品的需求回升速度及結構。

欣興 2022 年全年營收 1404.89 億元，毛利率 35.9%，年增 13.27 個百分點，後純益 296.19 億元，創新高，年增 1.14 倍，每股純益 20.08 元。