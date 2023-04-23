聯發科、聯電多家大廠法說 3月景氣燈號 本周大事預告

台廠本周進入法說旺季，聯發科、聯電、日月光、旺宏、友達、台達電等大廠將召開法說會，釋出產業更多近況與展望，另外，國發會將公布 3 月景氣燈號，主計處第一季經濟成長概估也將出爐，以下為本周大事預告：

聯發科法說登場 聚焦全年營收展望

IC 設計大廠聯發科將於 4 月 28 日召開法人說明會，由於先前因市況不明，聯發科並未提供全年營收展望，預期近來隨著市況相對明朗，將在此次法說會公布全年展望以及產業看法，外資預期，聯發科第二季可望較上季成長，不過，全年在大環境影響下，營收恐較去年下滑雙位數，約 4800 億元。

聯電、日月光法說 聚焦產能、半導體市況

聯電將於 26 日召開法說會，第一季營收 542.09 億元，季減 20.09%、年減 14.5%，市場觀察產能利用率動態；日月光投控則將在 27 日召開法說。

旺宏將開法說 聚焦記憶體市況變化

記憶體龍頭廠三星先前改變先前「不減產」態度，宣布將「大幅」削減晶片產量，市場看好，可望加速記憶體產業趕底，旺宏將在 25 日召開法說會，說明記憶體市況。

台廠法說旺季 友達、台達電法說接力登場

隨著電視面板價格走穩，市場預期友達第一季虧損可望收斂，研調預期，5 月電視面板價格可望回到現金成本水位，友達董事長彭双浪便指出，今年下半年需求將優於上半年，並恢復到正常景氣循環，27 日友達法說會將釋出更多資訊。

台達電將於 28 日召開法說會，董事長海英俊認為，隨著雲端、電動車、自動化等非消費性端業務發展，今年仍將維持成長，不過，近期終端庫存調整力道明顯，須關注展望是否有維持或調整。

另外，智原、中光電、永光、致茂、精測、長科 *、光寶科、台郡、盛群、智擘也將在本周召開法說會。

景氣持續低迷 3 月藍燈機率高

國發會將在 27 日公布 3 月景氣燈號，受到全球需求疲弱影響，出口、外銷數據已呈現連 7 黑的慘況，3 月恐出現連 5 顆景氣低迷的燈號，展望未來，國發會認為，國內景氣仍在築底，上半年很難擺脫藍燈、低迷狀態。