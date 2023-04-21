盤中速報 - Celyad Oncology - ADR(CYAD-US)股價急跌至0.5800元，跌幅達9.38%

Celyad Oncology - ADR(CYAD-US)截至台北時間21日21:38股價下跌0.06美元，報0.5800美元，跌幅9.38%，成交量1,612（股），盤中最高價0.6700美元、最低價0.5800美元。

美股指數盤中表現

Celyad Oncology - ADR(CYAD-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-22.14%
  • 近 1 月：-25.05%
  • 近 3 月：-66.69%
  • 近 6 月：-41.25%
  • 今年以來：+31.13%

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