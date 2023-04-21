鉅亨美股雷達：Meta市值超車特斯拉 蘋果M3處理器估下半年量產

美股重要看點：

市場持續關注財報、各項經濟數據，並評估利率政策前景。美將公布 PMI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.526%。美股期貨週五 (21 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.06%，標普 500 期貨跌 0.16%，那斯達克 100 期貨跌 0.33%。

繼日前聯準會 (Fed)「鷹王」布拉德 (James Bullard) 發表支持升息言論後，「鷹后」克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周四 (20 日) 接棒亮鷹爪。她表示支持再次升息，但同時提醒須保持謹慎態度，留意銀行業動盪帶來的潛在經濟風險，且須注意近期可能抑制信貸和經濟的銀行業壓力。

梅斯特表示，Fed 的目標是實現經濟軟著陸，預估不會出現硬著陸，美國經濟料將以非常緩慢的速度成長，增速將遠低於 1%。

她預估，失業率將從目前的 3.5% 升至 4.5%-4.75% 之間，通膨率今年將放緩至 3.75%，2025 年會達到 Fed 的 2% 目標。

安聯首席經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 表示，美國 Fed 正陷入「三難」處境，最近的銀行業風波讓央行想要同時處理好這三個問題，變得更加困難。

他說：「情況讓 Fed 駕馭三個難關的處境變得更困難，分別是物價穩定、充分就業，以及金融穩定。」

他預估，信貸收緊對美國經濟的影響，相當於升息 1 碼 (25 個基點) 至 2 碼 (50 個基點)。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場普遍押注 Fed 5 月 2-3 日將升息 1 碼，但之後暫停升息，並預期今年底前降息的機率升高。

近來對於經濟狀況較敏感的運輸、小型股，表現均不及大盤，反映出投資人對於潛在經濟衰退的擔憂日益加劇。

2 月初以來，追蹤全美 20 大運輸業者的道瓊運輸平均指數 (Dow Jones Transportation Average)，落後道瓊工業平均指數約 6.9 個百分點，這段期間，諾福克南方鐵路 (NSC-US)、美國航空 (AAL-US) 和亨特運輸公司 (JBHT-US) 至少都下跌 8.5%。

相較於大型股，通常被視為風險更高、對經濟變化更敏感的小型股，最近幾周也表現不佳。標普 600 小型股指數今年迄今上漲 0.5%，大幅落後標普 500 指數的 7.6%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月 Markit 製造業 PMI 初值，預估 49.2，前值 49.2

美國 4 月 Markit 服務業 PMI 初值，預估 51.5，前值 52.6

美國 4 月 Markit 綜合 PMI 初值，前值 52.3

重要個股動態：

Dow Jones Market Data 資料顯示，Meta 周四 (20 日) 收盤市值達 5524 億美元，是 2021 年 12 月 20 日以來首度高於特斯拉，後者市值為 5157 億美元。

Meta 在宣布實施大規模裁員並大砍資本支出後，11 月迄今股價已飆漲 144%。按市值計算，Meta 現在是全美第七大上市公司，特斯拉排名第八。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

天風國際證券分析師郭明錤週四 (20 日) 透露，15 吋新款 MacBook Air 將選備兩種規格的 M2 系列處理器，而 M3 處理器的量產時間落在今年下半年。

郭明錤週四推文指出，他預測 15 吋 MacBook Air 將採用 M2 系列處理器，並提供兩種規格，差異點主要在於 GPU 核心的多寡，這與 13 吋 MacBook Air 採用兩種規格的 M2 處理器類似。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

人工智慧 (AI) 聊天機器人 ChatGPT 的推出，在科技業掀起一場火熱的 AI 競賽，Google 周四 (20 日) 宣布整合旗下兩大 AI 研究團隊 Brain 和 DeepMind，以便集中資源，加速 AI 應用的研發進展。

Google 執行長皮查伊（Sundar Pichai ）表示：「把所有人才整合成一個團隊，並以 Google 的運算資源作為後盾，將大幅加快我們在 AI 方面的研究成果。」