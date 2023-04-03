專家：今年金價有望觸及2600美元

全球銀行業動盪加劇市場對經濟衰退的擔憂，加上各國央行升息接近尾聲，專家預估今年金價將創下歷史新高。

上個月銀行業陷入動盪，美國幾家地區性銀行倒閉後，瑞銀以 30 億瑞郎 (合 45 億美元) 收購了有著 167 年歷史的瑞士信貸，市場擔憂金融業危機蔓延，黃金避險需求激增，促使金價走升至每盎司 2000 美元的關鍵水準之上，並接近 2020 年疫情期間 2075.47 美元高點。

近日隨著銀行業危機有所緩解，金價已經回落，但是，專家認為，隨著美聯準會 (Fed) 激進生息週期即將結束，實際債券殖利率和美元將會走跌，金價今年將會恢復漲勢。

荷蘭國際集團 (ING) 預測，Fed 將在 5 月份最後一次升息 25 個基點，將聯邦基金利率上調至 5% 至 5.25% 的區間，金價將出現短期回調。不過，一旦 Fed 政策開始轉向，下半年金價將會走高。

ING 預計 Fed 將在第四季降息 75 個基點，將促使金價第四季達到每盎司 2000 美元。

花旗集團 (Citi Group) 則更為樂觀，將 3 個月以及 6 至 12 個月的黃金目標價格，分別上調至每盎司 2100 美元以及 2300 美元。

CMC Markets 則是認為，若是 Fed 利率提前轉向，將促使金價再次飆升，隨著美元和債券殖利率下跌，金價可能飆升至每盎司 2600 美元。

高盛商品分析師 Sabine Schels 和 Jeffrey Currie 先前將明年的金價預測上調至每盎司 2,050 美元，理由是高度恐懼和日益逼近的衰退風險。高盛分析師指出：「恐懼是黃金中短期的關鍵驅動因素，甚至超過實質利率。 」