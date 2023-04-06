美銀：金價前景看漲 有望漲至2,100美元以上

美國銀行分析師認為，金價創下歷史新高只是時間問題，金價有望升至每盎司 2,100 美元以上。

美銀週三 (5 日) 表示，由於通膨持續高漲，勞動力市場疲軟、流動性收緊和信貸市場疲弱並且經濟擔憂持續加劇，黃金基本面前景看好。

與此同時，黃金的技術前景也看漲。美銀技術策略師 Paul Ciana 表示，金銀的突破走勢鼓舞了貴金屬市場。金價反彈至 2,078 美元的歷史高點，可能預示著 2 年牛市的開始，有望推升金價至每盎司 2,500 美元以上。不過，在當前環境下，他的初步金價目標價為每盎司 2,100 美元以上。

Ciana 也說，金價日線圖顯示一個看漲延續模式，被稱為三角旗 (一個小三角形)，並在 4 月 4 日得到證實，金價上漲至 2,000 美元上方。技術理論表明，下一個上漲趨勢已經開始，今年上看 2,195 美元。

不過，儘管 Ciana 看漲黃金，但他也表示，隨着金價升至 2,078 美元，市場可能視為超買。如果每日相對強弱指數 (RSI) 突破 70 點，就可能預示金價盤整或修正的訊號。但他同時表示，只要金價能守住 1,938 美元的支撐點，將仍處於上行趨勢。

高盛商品分析師 Sabine Schels 和 Jeffrey Currie 先前將明年的金價預測上調至每盎司 2,050 美元，理由是高度恐懼和日益逼近的衰退風險。高盛分析師指出：「恐懼是黃金中短期的關鍵驅動因素，甚至超過實質利率。 」