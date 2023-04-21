流感疫苗標案結果出爐 國光生囊括5成居冠 高端首度拿下10%

衛福部疾管署今 (21) 日公告四價流感疫苗標案結果，總採購量 698.69 萬劑，共有 4 家廠商得標，國光生 (4142-TW) 持續拿下最多數量，比重約 5 成，而首度加入標案的高端疫苗 (6547-TW) 比重也有 1 成。

「112 年度四價流感疫苗採購案」結果出爐，今年總採購量 698.69 萬劑、較去年增加 68.19 萬劑，總金額也提升至 16.58 億元，得標廠商包括今年新增的高端疫苗，以及外商賽諾菲、國內疫苗廠國光生與東洋 (4105-TW)。

流感疫苗標案首度採用最有利標方式辦理，相較過去只公告決標數量與金額，此次更公告決標單價， 賽諾菲每劑 236 元、東洋 242 元、國光生 237 元、高端 236 元。

從得標結果來看，國光生仍拿下最多、占比 50%，共 349.3 萬劑；賽諾菲共 192.14 萬劑，占 27.5%；東洋則取得 86.46 萬劑，占 12.4%；高端疫苗共 70.74 萬劑，占 10.1%。

決標金額方面，國光生 8.27 億元、賽諾菲 4.53 億元、東洋 2.09 億元、高端疫苗 1.67 億元。4 家得標廠商將依合約規定，在 9 月底、10 月中旬及 11 月底分三批次交貨。

疾管署說明，今年度公費流感疫苗共計採購 698.69 萬劑，包括今年流感疫苗接種計畫實施對象所需疫苗量 638.4 萬劑、中央及地方委託代購量 20.3 萬劑，以及可視實際需求再下訂之開口式合約量 40 萬劑。

疾管署表示，由於各家廠商疫苗之製程、核准適用年齡、單價及最大供貨量等均有差異，為確保廠商履約品質並順利供貨，今年首次改採最有利標方式辦理。

此外，領有流感疫苗許可證之廠商，就其疫苗產品提出符合採購案需求之供應計畫及報價，邀請相關專家參與採購評選會議，針對疫苗效益、價格、廠商履約能力、供貨時效 / 穩定性、額外供貨配合度及廠商企業社會責任等項目進行評選。