〈台股盤前〉美股震盪走低 指數破均線下跌壓力仍存

美股四大指數 20 日震盪走低，不過台積電 ADR 強漲 2% 以上，台指期夜盤也小漲，法人預期，台積電法說結果符合市場預期，可望讓大盤跌勢趨緩，不過目前指數已跌破 20 日均線，短期仍需留意下跌壓力。

美股道瓊指數下跌 0.33%，收 33786.62 點，那斯達克指數下跌 0.8%，收 12059.56 點，標普 500 指數下跌 0.6%，收 4129.79 點，費城半導體指數走平，收 3046.28 點；台指期夜盤上漲 27 點，漲幅 0.17% 至 15758 點。

國內外新聞方面，台積電第一季雙率再度飛越財測，毛利率 56.3%，稅後純益 2069.9 億元，季減 30%，年增 2.1%，每股純益 7.98 元，優於市場預期。展望後市，公司預期，由於半導體供應鏈庫存去化時間較原預期長，下修對今年產業與台積電營收預估，美元營收由微幅成長下修至衰退 1-6%，但仍優於產業平均。

電子代工大廠緯創隨著產品、產業變化，持續調整旗下產能，消息指出，緯創中國泰州廠將於 4 月 26 日當天停工停產，該廠主要生產中、小型尺寸 LCM，未來將由鄰近昆山廠支應。

被動元件大廠國巨預估，第二季營收較首季 260.96 億元持平或微幅成長、毛利率及營益率也略增，稼動率則維持首季水準，加速去化庫存，下半年營運則可望回溫、優於上半年。

台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 聯合四大協會與多家業者，共同成立 MicroLED 菁英陣隊，未來將從面板、材料到設備全面加速創新技術落地，打造台灣成為全球 MicroLED 產業重要生產基地，搶佔 2030 年全球 6000 億元商機。

總統蔡英文宣布將成立碳交易平台，證交所宣布，將與國發基金共同出資設立「臺灣碳權交易所」，預計將在今 (2023) 年中完成設立登記，相關細節尚在籌劃中。

另外，天風國際證券分析師郭明錤表示，15 吋新款 MacBook Air 將選備兩種規格的 M2 系列處理器，而 M3 處理器的量產時間落在今年下半年。