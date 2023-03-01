國光生破傷風疫苗新廠完成認證 明年起供應百萬劑

國光生 (4142-TW) 今 (1) 日宣布，破傷風疫苗新廠通過衛福部食藥署 GMP 查廠認證，預計明年復產上市，預計每年可穩定供應 100 萬劑疫苗，同時解決目前破傷風疫苗仰賴專案進口、供貨不穩的缺藥問題。

國光破傷風類毒素是國內唯一取得藥證的破傷風疫苗，為提供符合 PIC/S GMP 規範產品，2020 年董事會決議斥資 3 億元興建全新破傷風疫苗廠，並已通過食藥署 GMP 查廠認證。

隨著查廠完成，國光生將儘速完成傷風疫苗藥證展延，預計明年開始每年可穩定供應 100 萬劑破傷風疫苗，滿足疫苗台灣製造、自給自足的目標，此外，近年來破傷風疫苗仰賴專案進口、青黃不接導致基層診所屢傳缺藥的問題，有望不再出現。

銷售方面，則會由國光生子公司安特羅 (6564-TW) 負責。安特羅指出，國光破傷風疫苗預計明年第二季全面進入醫療院所，除了優先滿足台灣防疫需求外，由於國光生產製造的疫苗已在國際銷售多年，也有建立口碑，未來將把台灣的破傷風疫苗、腸病毒疫苗銷售到東南亞及中國市場。

破傷風疫苗是預防破傷風桿菌感染引發肌肉僵硬、抽搐等神經重症，尤其外傷、車禍手術患者或孕婦，接種破傷風疫苗被視為預防方法。