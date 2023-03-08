高端四價流感疫苗通過查驗登記 配合政府開打時程出貨

高端疫苗 (6547-TW) 今 (8) 日公告，與韓國 GC Pharma 合作的四價流感疫苗通過衛福部食藥署藥品查驗登記，將配合政府流感疫苗開打時程，啟動上市與出貨。

高端的四價流感疫苗，適用於 3 歲以上兒童及成人之主動免疫接種，藉以預防此疫苗所涵蓋之兩種 A 型流感病毒及兩種 B 型流感病毒所引起的流行性感冒。

該疫苗是與韓國 GC Pharma 合作，由 GC Pharma 生產疫苗原液、再由高端疫苗竹北廠進行充填分裝與品管放行，將投入國內每年四價流感的疫苗供應。

高端表示，台灣四價流感疫苗以公費市場為主，每年公費流感疫苗採購數量約為 600 萬劑左右，總預算約 15 億元，目前包含本土或進口共有 3 家供應商，來提供公費流感疫苗市場所需，另外還有約 50-100 萬劑的自費疫苗市場。

以去年國內公費流感標案來看，去年總採購量約 630.5 萬劑，國光生拿下最多，共 327.5 萬劑，比重 51.9%；外商賽諾菲總量 190 萬劑，比重 30.13%；東洋得標數量達 113 萬劑，比重 17.9%。另外葛蘭素史克 (GSK) 則是主要布局自費市場。

此外，除了東洋的流感疫苗是唯一細胞培養疫苗，其餘皆為雞蛋培養疫苗；而高端與韓國 GC Pharma 合作的流感疫苗也是雞蛋培養疫苗，市場預期，未來將有 5 家疫苗廠分食台灣 15 億元大餅，市場競爭將更趨激烈。