華爾街知名空頭分析師警告：通膨降溫並非全然好事 大盤恐恐突然大跌

摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 週三 (19 日) 警告，現在就為近期通膨數據降溫而歡呼是危險的，因為信貸緊縮問題已經開始浮現，美股上漲前景惡化，大盤恐將突然大跌。

Wilson 在最新寫給客戶的報告中表示，雖然價格壓力已從去年夏季高點回落，但緩解其實是來自於需求減弱，特別是商品方面。他也指出，通貨膨脹是支撐許多企業營收增長的其中一項因素。

Wilson 稱，如果企業收入開始低於預期，「獲利可能會先逐步下滑，隨後突然下跌。」他引用了海明威 (Ernest Hemingway) 著作《太陽照常升起》(The Sun Also Rises) 中有關破產的描述。

Wilson 說道：「我想起了海明威著名小說《太陽照常升起》中，其中一人問另一人怎麼會破產的。另一人回答，有兩種方式，漸漸地，然後突然地 (gradually, and then suddenly)。這句話恰好印證了銀行業危機，近期銀行業的倒閉突顯了獲利衰退迫在眉睫的風險。」他認為，獲利衰退可能會讓投資者感到意外。

除了企業獲利之外，投資人也關注 Fed 將何時可能停止升息，甚至轉而降息。市場認為，雖然降息是為了應對經濟衰退，但同時也有望促使股市收復失。

不過，Wilson 指出，股市上漲不一定能夠被視為一切都很好的訊號。相反，美股成長前景的惡化可能會繼續，甚至，大型股指也有突然下跌的風險，就像我們在地區性銀行業指數和小型股中所看到的。

根據截至 4 月 14 日的 FactSet 數據顯示，標準普爾 500 指數成份股公司獲利較去年同期下跌 6.5%，將創下自 2020 年第二季以來的最大年度跌幅。