盤中速報 - Cocrystal Pharma Inc(COCP-US)股價急跌至2.3901元，跌幅達5.53%

Cocrystal Pharma Inc(COCP-US)截至台北時間20日21:59股價下跌0.1399美元，報2.3901美元，跌幅5.53%，成交量10,544（股），盤中最高價2.4800美元、最低價2.3901美元。
美股指數盤中表現
Cocrystal Pharma Inc(COCP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.5%
- 近 1 月：+36.76%
- 近 3 月：+5.86%
- 近 6 月：+4.55%
- 今年以來：+29.74%
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