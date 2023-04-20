盤中速報 - Cocrystal Pharma Inc(COCP-US)股價急跌至2.3901元，跌幅達5.53%

Cocrystal Pharma Inc(COCP-US)截至台北時間20日21:59股價下跌0.1399美元，報2.3901美元，跌幅5.53%，成交量10,544（股），盤中最高價2.4800美元、最低價2.3901美元。

美股指數盤中表現

Cocrystal Pharma Inc(COCP-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.5%
  • 近 1 月：+36.76%
  • 近 3 月：+5.86%
  • 近 6 月：+4.55%
  • 今年以來：+29.74%

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