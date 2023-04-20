美股要對決：股息年年成長 V.S. 不配息大型股哪個好?！

許多在美國企業，為鼓勵海外投資者，會偏好選擇「不配息」並且透過買回庫藏股的方式回饋股東，因為海外投資者在收到股利時，需被課徵 30% 的股利預扣稅。(延伸閱讀：投資美股領股息要繳 30% 配息預扣稅？)

我們整理的近五年以來皆不配息大型股，用「近五年市值平均成長率」來比較到底配息好還是不配息好，發現不配息的大型股其近五年市值平均成長率高達 142.25%。

另一方面，比起年年配息、但每年配多配少不一定，大部分投資人應該更喜歡每年配息、而且配的比前一年要來的多，從下方近五年平均市值變化可以發現，近 5 年平均市值成長率為 36.10%；結論為，不配息大型股在平均數據上，較有配息高出許多，因為出現超過 100% 成長之公司；其中，又以「股票回購」的方式回饋股東的企業其市值規模成長更快速，今年以來的 YTD 漲幅也較大。

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股票回購不僅是公司回饋股東的方式，同時代表著公司認為「目前的股價被低估」，或是當公司營運遇到逆風時，會透過股票回購的方式來穩定股價。因此，股票回購往往對投資者來說具有正面意義，有助於提振股價！(延伸閱讀：看更多連續配息 100 年以上美股公司)

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險