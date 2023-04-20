生達國內外市場成長強勁 全年營收雙位數成長

生達 (1720-TW) 總經理范滋庭今 (20) 日表示，今年國內外市場都會成長，其中國內包含生泰 (1777-TW) 併入財務報表、缺藥轉單效益延續以及新產品上市；海外成長動能則來自東南亞市場布局顯現，全年營收有望雙位數成長。

獲利方面，范滋庭指出，去年受惠匯兌利益逾 8000 萬元，加上生泰併入財務報表，另一子公司生展業積成長，推升去年全年每股純益 4.56 元，儘管今年本業維持成長，第一季獲利也會比去年同期好，全年要超過去年有難度。

生達去年 7 月 1 日開始將生泰併入財務報表，范滋庭說，今年上半年在生泰挹注下，營收會顯著成長，下半年營收因基期高，年增幅會趨緩。

談到缺藥潮，范滋庭認為，此現象會延續至年底，主因在於部分藥廠原料供貨不穩，而生達透過提前收購原料與健康的庫存，接獲其他藥廠、醫院、診所轉單，品項涵蓋慢性病用藥、感冒藥、胃藥等。

范滋庭表示，除了轉單訂單增加外，今年也會上市 5 款新產品，都是專利過期的藥品，如降血壓等慢性病用藥，另外代理日本原廠治療痛風與尿酸的新藥，目前正在藥證審查，預計 2025 年取證上市。

海外市場方面，今年以東南亞市場成長最強勁，其中菲律賓已經有 10 多張藥證，且改自行成立銷售團隊，業積貢獻最顯著，其次包括越南、泰國、新加坡等，營收規模將從過去的 2-3 億元，今年有望成長至 3-4 億元。

生達 3 月營收 5.45 億元，月增 19.73%、年增 25.58%；第一季營收 14.93 億元，年增 20.66%。