心律不整、過動症原廠藥退出台灣 生達、瑩碩迎轉單

國內藥品市場再掀缺藥風暴，國際藥廠考量市場布局、供貨不穩等因素，紛紛將原廠藥退出台灣市場，其中心律不整與過動症用藥等成為退出的主要品項，國內藥廠可望大啖轉單商機，包含生達 (1720-TW)、杏輝 (1734-TW) 以及瑩碩 (6677-TW) 等，將可擴大市占。

全球持續陷入缺藥危機，國際藥廠供貨受阻，重新盤整旗下藥品狀況後，陸續調整全球布局，部分原廠藥已開始退出台灣市場，在用藥需求維持一定強度下，引爆國內缺藥風暴。

其中，過動症用藥轉單效益最明確，過去過動症藥由國際藥廠禮來供應，禮來旗下治療注意力缺損、過動症 (ADHD) 用藥，去年底宣布退出台灣市場，預計庫存只能供應至本季底，台廠瑩碩是國內唯二可進口該藥品業者，已搶進多家醫學中心，將直接受惠國內億元市場的轉單動能。

瑩碩指出，事實上不只過動症用藥，用在小兒科、治療黴漿菌的抗生素藥品，因原廠缺貨也無法供應，瑩碩是台廠唯一具備與原廠同成分、同劑型的藥品藥廠，近期已明顯感受醫療院所的轉單需求。

另外，ASTRAZENECA UK LIMITED(AZ, 阿斯特捷利康) 開發治療心律不整、高血壓與偏頭痛用藥，近期也悄悄退出台灣市場，由於該藥品專利已經到期，市面上出現多種同成分的學名藥，其中生達就是主要供應藥廠之一。

生達表示，用於心律不整與降血壓的原廠藥，近期確實退出台灣市場，該藥品納入健保多年屬於老藥，國內也有多家藥廠供應同成分的藥。