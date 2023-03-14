生達去年EPS 4.56元締新猷 總經理范滋庭接任新董座

生達 (1720-TW) 受惠本業轉單效益顯現、併入生泰財報與美元匯兌利益，去 (2022) 年全年稅後純益 8.15 億元，締新猷，年增 15.38%，每股純益 4.56 元。生達同步公告，總經理范滋庭接任董座一職，人事案即日起生效。

據了解，生達前董事長范進財年事已高，加上個人規劃，於今年 3 月 6 日提出辭呈，但仍繼續擔任董事。生達董事會今日則推舉現任總經理范滋庭出任董座。

生達營運方面，去年全年營收 58.51 億元，年增 27.09%；毛利率 42.51%，年減 2.4 個百分點；營益率 19.11%，年增 0.07 個百分點；稅後純益 8.15 億元，年增 15.38%，每股純益 4.56 元。

生達去年第四季營收 15.83 億元，季增 2.15%、年增 28.4%；毛利率 43.06%，季增 1.05 個百分點、年減 0.85 個百分點；營益率 19.18%，季減 0.64 個百分點、年減 0.49 個百分點；稅後純益 1.75 億元，季減 26.7%、年增 1.13%，每股純益 0.98 元。

生達董事會今日通過股利政策，擬配每股 2.5 元現金股利，以今日收盤價 59.3 元估算，殖利率約 4.2%。

過去兩年新冠疫情期間，生醫產業面臨供應鏈斷鏈、藥品缺貨的狀況，生達透過提前收購原料與健康的庫存，接獲其他藥廠、醫院、診所轉單，處方藥成長幅度，相較於過去成長個位數，已擴大至 10% 以上。

生達看好，疫情期間積極調整產線製程、控管出貨，轉單效益顯現，新客戶至今也持續下訂單，動能將延續至今年，加上中國、日本會上市新品項，今年營運續拚成長。