信邦Q1純益季增4成 EPS 3.75元再創新高

線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (20) 日公告第一季財報，稅後純益 8.93 億元，季增 49.5%、年增 31.3%，每股純益 3.75 元，創歷史新高。展望第二季，信邦認為，隨著各產業需求逐漸增溫，營運將優於第一季，可望續創新高。

信邦第一季營收 84.66 億元，季增 5.8%、年增 21.6%；毛利率 26.1%，季增 1.5 個百分點、年增 0.4 個百分點；營業利益 11.29 億元，季增 43.1%、年增 47.3%；營益率 13.3%，季增 3.4 個百分點、年增 2.3 個百分點。

信邦指出，第一季受惠原物料供應逐漸恢復正常，各產業應用毛利率已回復至以往區間，加上營業費用的管控及運價大幅回落，推升毛利率及本業獲利表現，因此雖然沒有匯率貶值挹注，但整體獲利仍創高。

在庫存方面，信邦表示，第一季底存貨金額為 116.69 億元，已較去年底減少 5.87 億元，合約負債 50.86 億元，佔存貨金額 42.7%，較去年底增加 1.06 億元，合約負債金額佔負債總額 27.52%，造成負債比率達 55.92%。

信邦說明，對於特殊及供貨時間較長的原料，仍請客戶端預付，合約負債代表公司未來需要出貨履約，原料存貨風險已由客戶端承擔，且已掌握客戶端需求的情形下，可降低未來存貨呆滯之風險；若排除合約負債，負債比率可下降至 47.9%。