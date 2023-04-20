〈智慧顯示展〉MicroLED菁英陣隊成立 打造台灣成全球重要生產基地

台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 今 (20) 日聯合四大協會與多家業者，共同成立 MicroLED 菁英陣隊，未來將從面板、材料到設備全面加速創新技術落地，打造台灣成為全球 MicroLED 產業重要生產基地，搶佔 2030 年全球 6000 億元商機。

TDUA 今攜手台灣顯示器暨應用產業協會、台灣顯示器材料與元件產業協會、台灣電子設備協會等四大協會與十多家業者出席記者會，包含友達執行長柯富仁、群創董事長楊柱祥、富采董事長李秉傑、漢民科技副總林士青、錼創董事長李允立、億光董事長葉寅夫、志聖董事長梁茂生、均豪董事長陳政興等產業人士。

友達執行長暨 TDUA 理事長柯富仁表示，MicroLED 兼具高亮度與高解析度，技術難度僅靠個別產業單打獨鬥很難達成，須跨領域整合半導體、LCD、LED 產業設備、材料與製程，才能在最短的時間內發揮綜效。

柯富仁表示，目前日韓借助品牌力量來競爭，中國則傾政府力量急起直追，台灣 LCD、LED、半導體三大產業在國際上具強大競爭力，若能在巨量移轉、修補、檢測設備和關鍵材料領域加速整合，將能進一步推升產業發展。

柯富仁指出，備戰 MicroLED 趨勢，將串聯國內上游半導體、中游面板、下游出海口完整產業鏈，橫向鏈結包括先進材料、半導體製程、精密設備、LED、背板、封裝測試等國內外供應鏈，讓臺灣成為全球 MicroLED 主要生產基地。

經濟部技術處長邱求慧表示，過去 4 年來投入 45 億元新臺幣，以開發智慧顯示系統、拓展場域應用、布局低碳顯示三大策略，來協助業者投入相關技術研發，至今已累計超過 100 項研發成果、促進研發投資超過 102 億元新臺幣，未來預估可創造 1200 億元年產值。