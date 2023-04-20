英特爾、台積電將赴歐洲設半導體廠 三星和海力士預料不會跟進

歐盟正在推動推動晶片法，提高半導體在地生產比重，英特爾 (INTC-US) 率先響應設廠，台積電 (2330-TW) 也可能跟進，南韓學者表示，三星電子、SK 海力士預料不會跟進。

歐盟正在推動規模 430 億歐元的晶片法案，希望讓歐洲在全球半導體市場的佔有率，從目前的 9% 提高到 20%。歐盟半導體消費人口占全球的 20%，是全球第三大市場，但因為歐洲多為無晶圓廠，晶片本地供應只占全球的 10%，促進本地製造的晶片法應運而生。

英特爾是第一個響應歐盟舉措的科技大廠，上個月宣布未來十年將在歐盟投資 800 億歐元 (880 億美元)，並在德國馬德堡 (Magdeburg) 設立一座工廠。

根據業界消息，台積電可能也將在今年夏天，赴德國半導體聚落德勒斯登 (Dresden) 設廠，預定 2025 年起生產，以因應歐洲對成熟特殊製程的強勁需求。對此台積電僅回應，仍在評估歐洲設廠的可能性。

相較之下，南韓產業經濟和貿易所 (KIET) 發言人說，即使有補貼，南韓兩家大廠三星電子、SK 海力士不太可能提高歐洲的產量。

他說：「在半導體產業，生產和消費都在同一個區域沒有太多優勢。三星電子已經宣布在南韓投資 300 兆韓元 (2260 億美元)，因此，比較不太可能在其他區域擴張產能。」