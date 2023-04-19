〈財報〉亞培醫療設備銷售復甦 上季獲利超過預期

亞培公司 (Abbott Laboratories)(ABT-US) 周三 (19 日) 公布的上季獲利高於預期，得益於其糖尿病護理設備的銷售以及非緊急醫療程序的恢復，導致對其他設備的需求增加。

在發布財報後，亞培股價在周三盤前交易上漲 2%。

美國各地醫院人員配備水平的提高，以及全球疫情限制的放鬆，預計將有助於選擇性手術的恢復，進而幫助雅培和其他醫療設備製造商在本季實現強勁的銷售。

亞培醫療設備的樂觀銷售反映出競爭對手嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 相同的趨勢，後者周二 (18 日) 也公布優於預期的業務銷售額。

亞培最大的醫療設備銷售額成長 8.5%，達 39 億美元，其中價值 12 億美元的收入來自葡萄糖監測設備 Freestyle Libre。分析師曾估計該部門在財報期內的銷售額將達到 37.7 億美元。

根據 Refinitiv IBES 數據，不計一次性項目，該公司截至 3 月 31 日當季每股獲利 1.03 美元，高於分析師平均預期的每股 99 美分。

這家醫療保健巨頭將今年調整後獲利財測維持在每股 4.30-4.50 美元，因為預計其非新冠疫情試劑相關收入的成長將抵消其測試套件銷售額的下降。

美國政府將於 5 月 11 日結束新冠疫情公衛緊急事件，這反過來又會拖累新冠檢測試劑的銷售，因為使用 Medicare 或私人保險的人將面臨實驗室和居家過度的自付費用。

亞培第 1 季全球新冠病毒測試套件的銷售額為 7.3 億美元，該公司將這些設備的全年收入預測從 20 億美元下修至 15 億美元。