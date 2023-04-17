聯發科車用晶片出貨上千萬套 推汽車整合平台

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (17) 日宣布，已與全球領先汽車製造商和供應鏈夥伴展開深入合作，在智慧座艙、車聯網、關鍵元件等市場達成上千萬套出貨成績，為了給汽車用戶和產業帶來未來應用和極致體驗，發佈全新整合的汽車解決方案 Dimensity Auto 汽車平台，進一步豐富車用產品組合。

聯發科表示，公司擁有多元化產品組合，在智慧手機、智慧電視、無線連網、筆電、智慧家庭與智慧物聯網等領域佔領導地位，Dimensity Auto 汽車平台將整合跨平台技術，提供高運算效能、高智慧、節能與可靠的開放性汽車解決方案，與生態合作夥伴攜手打造出色的智慧駕乘體驗。

資深副總暨運算聯通元宇宙事業群總經理游人傑表示，聯發科堅持投資前瞻科技，深耕汽車市場多年，將公司多領域技術優勢延伸到 Dimensity Auto 汽車平台，提供豐富的產品組合，旨在為全球汽車用戶打造創新應用平台，開啟「智慧行車生活」(Smart Life on Wheels) 新時代。

聯發科 Dimensity Auto 開放系統解決方案涵蓋四個面向，包括 Dimensity Auto 智慧座艙、Dimensity Auto 車聯網、Dimensity Auto 智慧駕駛與 Dimensity Auto 關鍵元件。

座艙是人車互動介面，智慧座艙體驗不斷革新的推動力均以晶片運算效能為基礎，該平台以先進製程打造，具備高運算效能和低功耗特性，整合業界領先的高性能 AI 處理器，搭載深度學習加速器 (MDLA) 和視覺處理單元 (MVPU)，擁有靈活的 AI 架構和高擴展性。

Dimensity Auto 車聯網平台為 V2X 應用場景，建構廣泛的智慧連網能力，包括 5G、Wi-Fi、藍牙、導航、衛星等通訊技術，支援多頻 GNSS 全球衛星導航系統，定位更精確。

Dimensity Auto 智慧駕駛平台以先進的軟硬體設計打造更安全的智能行車體驗，用領先的 AI 人工智慧科技打造全面且可擴展的 Dimensity Auto 智慧駕駛平台，高度開放與生態夥伴在軟硬體方面的合作，充分發揮自家 APU，為智慧駕駛提供成熟解決方案。

Dimensity Auto 關鍵元件為汽車產業提供多元的核心技術和產品組合，包括電源管理晶片、螢幕顯示驅動晶片、GNSS、全球衛星導航系統、鏡頭 ISP 等，為汽車產業提供關鍵零部件解決方案，提供可靠的晶片組。