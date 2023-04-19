遠傳井琪：未來亞太用戶申辦新資費 網路品質提升才有感

國內兩大電信合併案，網路整併與用戶權益也成為關注議題，台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨日前提到，與台灣之星整併首日，用戶使用網路就會有感，對此，遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (19) 日認為，網路整併需要時間，未來亞太電用戶申辦「新遠傳」資費，才是使用遠傳網路且最有感。

林之晨日前指出，一旦與台灣之星合併後，會發送 OTA 簡訊通知用戶，能採用 MOCN 技術作法使用台灣大的網路，也就是共享台灣大的頻譜、網路，合併首日使用網路就有感。

井琪說，利用 OTA 的技術就可以更改支援手機電信商的名稱，不過因 SIM 卡仍是同一張，還是使用既有電信商的網路、核心網路沒有變，因此「做事情要表裡合一，掛羊頭就要賣羊肉」。

她進一步提到，MOCN 技術業界都在做，儘管電信商合併使用 MOCN 技術，不過核心網路仍是分開的，而核心網路就像「腦」，來分別各用戶的服務與資費。

井琪強調，從遠傳作法來看，合併案須等到公平會通過後，才能開始後續動作，光是調整財務報表、再經過金管會就需要 4 個月時間，網路整併也難以一天就完成。

井琪指出，未來與亞太電合併後，除了先整併雙方同頻率的基地台外，也會鼓勵亞太電的用戶申辦「新遠傳」的資費，用戶就能使用遠傳網路，用戶的網路使用品質就會明顯提升。